نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في الأراضي المحتلة إثر خلل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شركة الكهرباء في إسرائيل، الأحد، أنّ الكهرباء انقطعت عن قرابة 10 آلاف منزل في أنحاء البلاد المحتلة، بسبب خلل فني في محطة توليد الكهرباء، وفق القناة 12 الخاصة.

وقالت القناة إنّ "10 آلاف منزل عانت من انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل في إحدى محطات توليد الكهرباء".

وبحسب القناة؛ من بين المدن التي انقطع عنها الكهرباء: حيفا (شمال) وعسقلان (جنوب) وبني براك وبيتح تكفا (وسط).

وذكرت شركة الكهرباء أن "خللا وقع في نشاط إحدى وحدات الإنتاج الواقعة في مدينة بيتح تكفا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي".

وأكدت الشركة أن انقطاع الكهرباء "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني".

وفي وقت لاحق، حسب القناة العبرية، فقد تم حلّ المشكلة وبدأ تشغيل وحدات الإنتاج البديلة وعادت الكهرباء إلى معظم المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء.