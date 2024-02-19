نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 قتلى بإطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل رجلا شرطة ومسعف بالرصاص في وقت باكر أمس الأحد في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعد استجابتهم لاتصال طوارئ في شأن نزاع عائلي في منزل يضم عددا من الأطفال، وفق ما أفادت السلطات.

وقالت الشرطة إن مطلق النار الذي لم تكشف هويته قُتل أيضا، مضيفة أنه تم إنقاذ سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما.

وتعرّض الضحايا، وهما شرطيان يبلغان 27 عاما ومسعف يبلغ 40 عاما، لإطلاق نار عقب استجابتهم لما وصفه حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بأنه «نداء استغاثة لعائلة في خطر» من منزل في مدينة بيرنزفيل الواقعة جنوب مينيابوليس.

وأصيب شرطي آخر بجروح لا تهدد حياته أثناء تبادل إطلاق النار.

وقال المسؤول في مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي درو ايفانز إن فريق الطوارئ تلقى مكالمة هاتفية قرابة الساعة 1.50 صباحا (07.50 توقيت غرينتش الأحد) من داخل منزل في بيرنزفيل تتعلق بـ«رجل مسلح يتحصن مع أفراد عائلته».

وأطلق المسلح النار من الداخل في أعقاب مفاوضات أجراها مع الشرطة.

وبحسب ايفانز، فقد تم إطلاق النار على شرطي واحد على الأقل داخل المنزل.

وعُثر على قطع أسلحة عدة داخل المنزل، لكن الشرطة لم تحدد نوعها وما إذا كانت مسدسات أم بنادق نصف آلية.

وأضاف ايفانز «نحن في المراحل الأولى من التحقيق».

وأظهرت لقطات لشبكة «سي بي إس نيوز» مركبة مدرعة في مكان الواقعة وفيها ما لا يقل عن سبعة ثقوب بسبب الرصاص في زجاجها الأمامي.

وقالت قائدة شرطة بيرنزفيل تانيا شوارتز لصحافيين «اليوم قدم ثلاثة من أعضاء فريقنا التضحية القصوى من أجل هذا المجتمع. إنهم أبطال».