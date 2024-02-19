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أحمد جودة - القاهرة - “سجل الآن” رابط منظومة الاغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024، ينتشر الآن الحديث عن رابط منظومة الأغراض الشخصية لمصرف ليبيا المركزي، حيث يتم حاليًا ربط نظام الأحوال الشخصية التابع للمصرف المركزي الليبي، مما يسهل إجراءات شراء العملات الأجنبية.

يمكن فتح حساب بهذه المنظومة بقيمة تصل إلى 4000 دولار، وينصح المصرف بتحديث جميع المعلومات الضرورية أولًا من خلال التسجيل في المنصة، سواء عبر الهاتف أو شخصيًا لذا، دعونا نتعرف على الرابط الإلكتروني الذي سيمكننا من الوصول إلى هذه المنظومة المهمة في مصرف ليبيا المركزي.

رابط منظومة الاغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

يمكن الوصول إلى العملات الاحتياطية من خلال هذا الرابط، ومن خلال هذا الرابط يمكن إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات المستخدم بشكل صحيح على المنصة، مما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة لغرض النظام.

كيفية تحديث البيانات المصرفية منظومة الأغراض الشخصية ليبيا 2024

يمكن البدء بعملية تحديث البيانات عن طريق تسجيل الدخول إلى النظام الشخصي على هذا الرابط.

إذا كان جواز السفر صالحًا فيجب الاحتفاظ ببيان مكتوب برقم الحساب البنكي ورقم جواز السفر في الملف.

كما يجب إدخال رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني.