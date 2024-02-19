العالم اليوم - دعوة زيارة وأجواء "ودية" بين الأهلي والزمالك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 10:21 صباحاً - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، زيارة غريمه نادي الزمالك، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتعتبر زيارة الأهلي لغريمه نادي الزمالك، الأولى من نوعها منذ سنوات.

وتأتي هذه الزيارة الودية "ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال"، وفقا للبيان الرسمي الصادر من إدارة الأهلي.

ووصف البيان أن "العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية".

وأشار النادي الأهلي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية، التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

شطب عضوية مرتضى منصور

وبعد ساعات من الدعوة، أعلن نادي الزمالك المصري، إسقاط عضوية مرتضى منصور، كاشفا سبب هذا القرار.

ونشر الزمالك على حسابه الرسمي في منصة " إكس " بيانا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضى منصور ، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي".