العالم اليوم - دعوة زيارة وأجواء "ودية" بين الأهلي والزمالك

انتم الان تتابعون خبر دعوة زيارة وأجواء "ودية" بين الأهلي والزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 10:21 صباحاً - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، زيارة غريمه نادي الزمالك، الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.
وتعتبر زيارة الأهلي لغريمه نادي الزمالك، الأولى من نوعها منذ سنوات.
وتأتي هذه الزيارة الودية "ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال"، وفقا للبيان الرسمي الصادر من إدارة الأهلي.
ووصف البيان أن "العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية".
وأشار النادي الأهلي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية، التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.
شطب عضوية مرتضى منصور
وبعد ساعات من الدعوة، أعلن نادي الزمالك المصري، إسقاط عضوية مرتضى منصور، كاشفا سبب هذا القرار.
وحسبما ذكر موقع "مصراوي"، فإن البند الثالث للمادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، ينص على ألا يكون العضو محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دعوة زيارة وأجواء "ودية" بين الأهلي والزمالك .. في رعاية الله وحفظة