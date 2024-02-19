أيرلندا تطالب أوروبا بفرض عقوبات على المستوطنين بالضفة المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:29 صباحاً - قال مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، اليوم الإثنين، إنه يأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع فيما يتعلق بفرض عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "مارتن" أن العالم "مصدوم" من مستوى "اللاإنسانية" الذي يشهده قطاع غزة، حسب "رويترز".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.