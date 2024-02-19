العالم اليوم - أمم إفريقيا 2025.. "اتفاق مبدئي" على الموعد المنتظر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 02:30 مساءً - استقرّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بصورة مبدئية على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب، في شهري يوليو وأغسطس، حسب ما ذكر مصدر لوكالة فرانس برس، الإثنين.

وكشف مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي عن "اتفاق مبدئي بين كاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، وتحديدًا في شهري يوليو وأغسطس".

وأكد أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار".

وأضاف أن "الموعد المقترح حالياً في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025".

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة مشكلات مختلفة.

فإقامتها في يناير وفبراير لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها فيفا لتصفيات مونديال 2026.

في حين أن تنظيمها في يونيو ومطلع يوليو سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي ينظّمه فيفا في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو بمشاركة 32 فريقاً بينها 4 أندية إفريقية.

في المقابل، كشف الاتحاد المغربي مطلع فبراير الجاري على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي، أن البطولة ستقام صيف 2025.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات مونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وكشف المصدر أن "الاتحاد الإفريقي ناقش مقترحاً بتأجيل البطولة عامين لتستضيف المغرب نسخة 2027 على أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 2029، قبل أن يتم رفض المقترح تماماً". وتابع أن "المغرب أبدى رغبة مؤكدة في استضافة البطولة في فصل الصيف".

وفاز المغرب بحق استضافة البطولة في سبتمبر الماضي، بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين. وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015، لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.

وشارك مسؤولو فيفا في المفاوضات، حسب ما أضاف المصدر "حرصاً منهم على التأكيد على أهمية مشاركة الفرق الإفريقية الأربعة التي تتأهل لكأس العالم للأندية بكامل عناصرها في البطولة التي يوليها فيفا اهتماماً كبيراً".

وضمن الأهلي المصري والوداد المغربي المشاركة في البطولة التي تقام بمشاركة 32 نادياً، بينما يتحدّد الطرفان الآخران عقب نهاية نسخة دوري أبطال إفريقيا الجارية حاليا.