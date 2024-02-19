العالم اليوم - اقتصاد إسرائيل ينكمش 19.4% في الربع الأخير من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 02:30 مساءً - انكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب ما أظهرته تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، حيث تضرر الاقتصاد بسبب الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022. واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

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