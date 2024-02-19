العالم اليوم - "درع" التصدي لهجمات الحوثي.. أوروبا تطلق "أسبيدس"

انتم الان تتابعون خبر "درع" التصدي لهجمات الحوثي.. أوروبا تطلق "أسبيدس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 02:30 مساءً - أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا، الإثنين، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ورحبت فون دير لاين، بقرار اليوم إطلاق عملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت في منشور على منصة "إكس": "ستضمن أوروبا حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".

ويناير الماضي، أفاد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يعتزم إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

وأصرّ بوريل على أن مهمة الاتحاد الأوروبي الملقبة بأسبيدس، من الكلمة اليونانية التي تعني "الدرع" لن تشارك في أي ضربات عسكرية وستعمل فقط في البحر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين باليمن يحيى سريع في بيان، الإثنين، إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن وإنه نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق.

وأوضح المتحدث أن السفينة بريطانية وأن الطاقم خرج بأمان، مضيفا أن الحوثيين أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أميركية في الحديدة.

كما تعرضت سفينة شحن مملوكة أميركيا لـ"هجوم صاروخي" قبالة اليمن.

وهذه الهجمات ضمن سلسة من الهجمات التي هدد فيها الحوثيون أمن الملاحة في البحر الأحمر بشكل متصاعد منذ بدء الحرب في قطاع غزة.