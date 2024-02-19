نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون عُماني مصري في مجال تبادل الخبرات القضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان ومصر في مجال تبادل الخبرات القضائية، التحق 23 قاضيا عُمانيًا بدورة تدريبية بمصر لمدة أسبوعين وذلك بهدف إكساب القضاة المعارف والخبرات القانونية لتحقيق العدالة الناجزة.

تتضمن موضوعات الدورة التدريبية القانون التجاري وقانون الضرائب على الدخل، بالإضافة إلى قانون الضرائب على القيمة المضافة والقوانين الخاصة بالشركات والمناقصات وكذلك قانون سوق المال وقانون الاستثمار وقانون الإثبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية.