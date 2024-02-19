العالم اليوم - سموتريتش يتحدث عن "الهجرة الطوعية".. وطلب من نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 04:25 مساءً - دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إلى تشجيع الهجرة الطوعية للسكان المؤيدين لحماس من غزة، معتبرا أن هذا هدف سياسي سيخلق واقعا مختلفا.

وأضاف سموتريتش، في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل ستتجه إلى "إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان أن: "الإجراءات الأحادية ستقابل بإجراءات أحادية".

كما طالب "بالسيطرة العملياتية الكاملة لجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله لسنوات عديدة".

وتابع: "من يهددنا عليه أن ينظر جنوبا ويرى كيف تبدو غزة".

وأوضح: "لدينا أهداف سياسية واضحة، وهي مختلفة تماما عن المفهوم السياسي والأمني الذي قاده اليسار منذ اتفاقيات أوسلو اللعينة، ومن المفترض أنها تعزز الصهيونية وتعزز الاستيطان وتحصن أمن دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، كتب سموتريتش على فيسبوك: "مرحبا بالهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم".

وفكرة سموتريتش حول تشجيع التهجير تتوافق مع أفكار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أكد سابقا عن دعمه لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".