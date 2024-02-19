نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تؤكد أنها عاجزة عن منافسة روسيا في مواردها وقدرتها العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن كييف لا تستطيع التنافس مع روسيا من حيث الموارد وقدرات الصناعة العسكرية وكفاءة قواتها.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، إيفان غافريليوك، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" إن "أوكرانيا لا يمكنها التنافس مع روسيا الاتحادية من حيث الموارد والاقتصاد والأفراد وقدرات الصناعة الدفاعية وحجم إنتاج الأسلحة".

وأضاف أن روسيا "كانت تكدس الأسلحة منذ عقود، زاعما أنها كانت "تستعد للصراع مع أوكرانيا"، مؤكدا أنه "لا يمكننا مجاراة روسيا من حيث عدد القذائف والدبابات والجنود".

وفي الوقت نفسه، يعتقد غافريليوك أن كييف قادرة على "اكتساب ميزة في ساحة المعركة بمساعدة الأسلحة عالية التقنية"، مشيرا إلى أن كييف تحتاج إلى "المزيد من الأسلحة الحديثة من الشركاء".

وأشار نائب وزير الدفاع الأوكراني أيضا إلى أن قوات كييف تفتقر حاليا إلى الذخيرة، وأن "القوات المسلحة الأوكرانية اليوم ليس لديها أسلحة كافية لقلب مجرى الحرب. وأسباب التأخير في تقديم الدعم العسكري اللازم مختلفة، وأحدها هو قاعدة الإنتاج".

وأضاف أنه بعد نهاية الحرب الباردة، لم يتلق مصنعو الأسلحة الأوروبيون طلبات كبيرة لفترة طويلة.

وقال غافريليوك: "يبدو أنه لا أحد باستثناء الروس استعد لحروب طويلة، والتوسع في الإنتاج واستخدام المهارات الجديدة لا يحدث بين عشية وضحاها".

وأشار أيضا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى أنظمة حرب إلكترونية تكتيكية حديثة.