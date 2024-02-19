البرازيل تطرد السفير الإسرائيلى من أراضيها بسبب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 10:32 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن البرازيل قامت بسحب سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، وطردت السفير الإسرائيلي من البلاد.

وكان قد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تصريحات رئيس البرازيل تحاول المس بالشعب اليهودى وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وأكد نتنياهو أن تصريحات رئيس البرازيل مخزية وخطيرة.

الرئيس البرازيلي دا سيلفا اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقام بتشبيه ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

أكد أيضا أن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ.