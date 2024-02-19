العالم اليوم - بعد أزمة تصريح "المحرقة".. البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر بعد أزمة تصريح "المحرقة".. البرازيل تستدعي السفير الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 11:22 مساءً - استدعى وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الإثنين السفير الإسرائيلي في البرازيل بعد إعلان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "شخصا غير مرغوبا فيه" في إسرائيل إثر تصريحات شبّه فيها حرب الدولة العبرية في غزة بالمحرقة النازية.

وقالت الخارجية البرازيلية في بيان "حيال خطورة تصريحات الحكومة الإسرائيلية هذا الصباح، استدعى الوزير ماورو فييرا السفير الإسرائيلي دانيال زونشاين" في ريو دي جانيرو.

وأضافت أنه "استدعى أيضا للتشاور السفير البرازيلي في تل أبيب فريديريكو ماير الذي سيغادر إلى البرازيل الثلاثاء".

ووزير الخارجية موجود في ريو دي جانيرو تحضيرا لاجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المقررة الأربعاء والخميس.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الإثنين الرئيس البرازيلي شخصا غير مرغوبا فيه بعد تصريحاته التي شبّه فيها الحرب في غزة بـ"المحرقة".

وكان الرئيس البرازيلي اتهم الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبّها ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد تصريحات لولا بأنها "مخزية وخطيرة" وبأنها "استخفاف بالمحرقة ومحاولة للإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" معتبرا أن لولا "تجاوز الخط الأحمر".