عاجل - تقرير مفجع ينذر بكارثة: نزوح 10 ملايين طفل من منازلهم خلال عام 2023

أحمد جودة - القاهرة - تقرير: نزوح 10 ملايين طفل من منازلهم خلال عام 2023 حول العالم

تقرير مفجع ينذر بكارثة: نزوح 10 ملايين طفل من منازلهم خلال عام 2023.. أكد تقرير صادر عن مؤسسة "أنقذوا الأطفال"، أن أكثر من 10 ملايين طفل أجبروا على الفرار من منازلهم العام الماضي.

وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي عدد الأطفال النازحين عالميًا أكثر من 50 مليونا على مستوى العالم، وهو أعلى معدل على الإطلاق مع تضاعف الأرقام منذ عام 2010.

وأوضح التقرير أن هناك تقديرات تشير إلى أن 10 ملايين طفل نزحوا حديثا داخل بلدهم أو فروا إلى بلد آخر، وكان الأطفال في السودان والصومال هم الأكثر تضررا، لافتا إلى ارتفاع عدد النازحين على مستوى العالم إلى مستوى قياسي جديد، وفقًا للأمم المتحدة التي تظهر أحدث تقديراتها أن 114 مليون شخص نزحوا حتى أكتوبر 2023.