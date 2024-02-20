عاجل - آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث؟

أحمد جودة - القاهرة - ميدفيديف: العملية العسكرية كشفت عن أهمية الطائرات المسيرة

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث؟.. قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها موسكو في أوكرانيا، نُظر إليها في البداية من خلال عدسة الحرب التقليدية، لكن الطائرات دون طيار تغير طريقة تفكير الناس في الحروب.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث؟

وأضاف ميدفيديف -وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية خلال اجتماع مع قادة الوحدات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة- "عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، كان عدد قليل من الناس يتحدثون عن الطائرات دون طيار".

وتابع "كان هناك تفاهم على أن هذه الحرب سيتم خوضها أيضًا باستخدام قواعد الحرب الكلاسيكية من الماضي"، مشددا على أنه "لكن اتضح أن العالم تغير والتكنولوجيا تغيرت أيضا".

ووفقًا لميدفيديف، فإن ما أثار دهشة جميع الاستراتيجيين العسكريين تقريبًا في جميع أنحاء العالم هو أن الطائرات دون طيار تسيطر على المشهد العسكري الحديث. وأشار إلى أنه "حتى وقت قريب، بدا الأمر وكأنه شيء من المستقبل البعيد، تماما مثل الروبوتات التي تمشي، ويبدو أن الأمر ليس كذلك: كل هذه الأشياء تستخدم الآن في القتال".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في يناير الماضي بأن الطائرات دون طيار محلية الصنع تؤدي بشكل فعال مهام قتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، والتي كانت تتضمن طائرات هجومية وتكتيكية.