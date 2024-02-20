أحمد جودة - القاهرة - اليابان تمنح سريلانكا 40 ألف طن متري من الديزل لدعم نظام الرعاية الصحية

قدمت اليابان منحة قدرها 40 ألف طن متري من وقود الديزل لدعم نظام الرعاية الصحية في سريلانكا. ويهدف هذا التبرع إلى ضمان النقل المتواصل للخدمات الطبية الأساسية في جميع أنحاء البلاد، حسب موقع نيوز فيرست الإخباري السريلانكي.

وسلم السفير الياباني لدى سريلانكا، ميزوكوشي هيدياكي، المنحة رسميا إلى وزير الصحة السريلانكي راميش باتيرانا، الاثنين، ولضمان توزيع الوقود بكفاءة ومسؤولية، تم إنشاء نظام شفاف يقوم بتتبع البيانات المتعلقة بالمركبات المتلقية وكميات الوقود ومؤسسات الرعاية الصحية المعنية بدقة.

وتحتفظ الحكومة اليابانية بالإشراف المباشر على جميع الأنشطة ذات الصلة، ما يضمن الاستخدام السليم للوقود المتبرع به.