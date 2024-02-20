عاجل - الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة موجعة لـ الصين والهند والسبب روسيا (تفاصيل)

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة موجعة لـ الصين والهند والسبب روسيا (تفاصيل)

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة موجعة لـ الصين والهند والسبب روسيا (تفاصيل).. كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي لصحيفة الجارديان البريطانية عن وثيقة يخطط فيها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على ثلاث شركات صينية وأخرى في هونج كونج وخامسة في الهند توافرت للجانب الأوروبي معلومات عن قيامها بالتعامل مع شركات روسية.

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة موجعة لـ الصين والهند والسبب روسيا

وقالت المصادر الأوروبية للجارديان إن ذلك يأتي فى إطار تضييق الخناق على روسيا وسد ثغرات التعامل الاقتصادي والتجاري أو حتى نقل الخبرة بينها وبين تلك الشركات وذلك قبيل أيام من إحياء الذكرى الثانية لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الوثيقة العقابية التى اطلعت عليها تحمل بصمة بريطانيا والولايات المتحدة وتم تقديمها لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبى يوم الأربعاء الماضي متهمة الشركات الخمسة بنقل التكنولوجيا إلى الجانب الروسى فى تطبيقات تتعلق بالأمن والدفاع والتجسس.

وأكدت المصادر الأوروبية أن ملاحقة المؤسسات المتورطة في هذا النوع من التعاون مع روسيا تتماشى مع السياسة العامة للاتحاد الاوروبى التى أقرتها حكومات 27 من دولة الأعضاء وباتت سياسة ملزمة.

تجدر الإشارة إلى أن المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تجمد قرابة 400 مليار دولار أمريكى من الأرصدة الروسية لديها بموجب قرارات المعاقبة الاقتصادية لروسيا بسبب صراعها مع أوكرانيا.