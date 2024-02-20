رئيس الجالية المصرية في روسيا: يجب الوقوف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد

أحمد جودة - القاهرة - يجب الوقوف خلف القيادة السياسية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد

كشف أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، أنه هناك تواصل باستمرار بين الجالية المصرية في روسيا، وأنهم يؤكدون علي الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمهم الكامل لمتخذي القرارات المصيرية للدولة المصرية وأنهم متيقنون جيدا حجم العبء علي القيادة السياسية المصرية في الضغوط من جميع الاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية حول البلاد.

مصر تواجه تهديد من جميع الجبهات

وأوضح رئيس الجالية المصرية في روسي "لبوابة دوت الخليج "، أنه يوجد خطر يهدد مصر من جميع الجبهات المفتوحة حولها والأن مصر تتصدى دائما لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أهالي غزة من القطاع، ويطال الخطر من جميع الحدود المصرية مثل الانقسام المسلح في السودان من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والانقسام في ليبيا، كل هذه ضغوط علي النظام المصري ولكن مصر تقف لهم شامخة ولديها القدرة العسكرية للدفاع عن أمنها القومي وحماية حدودها الداخلية والخارجية.

وأستكمل العيسوي، أنه يطمئن الجميع أن الدولة بخير بكم كشعب مصري عظيم إذا كان خارج البلاد أو داخلها لأنكم دائما ما تستمعون للحقيقة وتكذيب كافة الإشاعات التي يتم بثها لزعزعة الوحدة الوطنية، وأوجه رسالة لأعداء الوطن لن تسطتيعو أن تفرقوا بين وحدة الوطن من شعب وقيادة سياسية وأيضا الجالية المصرية في جميع البلاد، وتذكرة مشاهد الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2023 واصطفاف جميع الجالية المصرية في ظل الأجواء الصعبة مناخيا في روسيا والدول الأوروبية.

وتقدم رئيس الجالية المصرية في روسيا، بالشكر الكامل للقيادة السياسة والجيش المصري وكافة المؤسسات الأمنية المصرية لحماية الأمن القومي المصري.