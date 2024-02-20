العالم اليوم - السعودية تحقق قفزة في مؤشر كيرني العالمي لتطور تجارة التجزئة

انتم الان تتابعون خبر السعودية تحقق قفزة في مؤشر كيرني العالمي لتطور تجارة التجزئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:26 صباحاً - حققت السعودية قفزة نوعية في "المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة" الأخير الصادر عن شركة "كيرني"، حيث سجلت زيادة قدرها تسع نقاط لتحتل بذلك المركز الثالث في التصنيف.

مؤشر كيرني العالمي الذي يجري إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة حول العالم، يسلط الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته المنطقة في تطوير تجارة التجزئة على الصعيد العالمي.

ويعتمد مؤشر التطور العالمي لتجارة التجزئة على مجموعة واسعة من المعايير، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي، لقياس إمكانات البيع بالتجزئة في 35-40 من الاقتصادات الناشئة.

وكشفت نتائج الاستطلاع للعام 2023 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرز كقوة ناشئة في مجال تجارة التجزئة.

وأشارت النتائج إلى أن التركيبة السكانية الشابة، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، والخطط الحكومية الطموحة، شكلت معا عوامل مساهمة في خلق بيئة مثالية لازدهار تجارة التجزئة في السعودية.

ويُعد هذا الارتفاع في الترتيب دليلاً على نهج المملكة الاستراتيجي في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط، الذي يُشكل حاليا حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جهودها في توفير بيئة أعمال مناسبة، وفقا لبيان من شركة "كيربي".

وأضاف البيان أن الإصلاحات الاستراتيجية التي نفذتها المملكة ساهمت في خلق بيئة مثالية لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع التجزئة.

وأشار البيان إلى عوامل أخرى ساهمت في التقدم الذي أحرزته السعودية في تصنيفات المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة والتي تشمل:

تحقيق نمو ملحوظ في توظيف المواطنين السعوديين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ومضاعفة مشاركة الإناث في صفوف القوى العاملة، بما يتجاوز أهداف رؤية 2030 .

تسجيل نمو كبير في معاملات التجزئة غير النقدية، من 16 بالمئة في عام 2016 إلى 62 بالمئة في عام 2022، والمستهدف هو أن يصل النمو إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030 .

الانتشار الواسع لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا " (BNPL) بين المستهلكين، ومساهمة مزودان محليان Tamara و Tabby ، بتمهيد الطريق لنمو هذه الخدمات .

تسجيل نمو هائل في عدد الصفقات الاستثمارية (95 بالمئة) والتراخيص (267 بالمئة) في عام 2022، مما يشير إلى قوة المناخ الاقتصادي .

تكامل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في السوق الاستهلاكية السعودية، والتبني السريع للتجارة عبر الهاتف المحمول وتجارة التجزئة التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

ازدياد دخول العلامات التجارية العالمية وتوسع قطاعات الترفيه ونمط الحياة، يشير إلى ازدهار بيئة البيع بالتجزئة .

في تعليق له حول نتائج التقرير، أشار ديباشيش موخرجي، رئيس وشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة في كيرني الشرق الأوسط، إلى مكانة منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وخاصة المملكة العربية السعودية، كواحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المستقبل.

وأشار إلى أن المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لهذا العام يوضح كيف تُعيد هذه الأسواق الواعدة تعريف تجارة التجزئة من خلال تبني التقنيات الرقمية واعتماد نهج يركز على احتياجات المستهلك.

وأضاف موخرجي: "إن القفزة النوعية التي حققتها المملكة على المؤشر تُعدّ دليلًا واضحًا على نجاحها في خلق بيئة ديناميكية للتجارة بالتجزئة، ودعمها للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز اقتصاد تنافسي ومتنوع".