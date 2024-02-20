العالم اليوم - تطورات غزة.. رسالة من الجيش الإسرائيلي لسكان حي الزيتون

انتم الان تتابعون خبر تطورات غزة.. رسالة من الجيش الإسرائيلي لسكان حي الزيتون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:26 صباحاً - طالب الجيش الإسرائيلي سكان أحياء الزيتون والتركمان في غزة، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى بلدة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذه المطالب تأتي بهدف تجديد عمليات التوغل البري الإسرائيلية في حي الزيتون والمناطق المحيطة بهذا الحي.

ومطلع الثلاثاء، شهد حي الزيتون اشتباكات عنيفة، وقصف من المدفعية الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أشارت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل في كل مناطق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في اليومين الماضيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أكثر من 70 فلسطينيا قتلوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 قتيلا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 قتلى معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.