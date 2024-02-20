العالم اليوم - وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:24 مساءً - عام حزين تشهده الكرة الألمانية حتى الآن، فبعد 40 يوما من وفاة الأسطورة فرانتس بيكنباور، أعلن، الثلاثاء، وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية وبطل كأس العالم أندرياس بريمه.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة نجم منتخب ألمانيا السابق أندرياس بريمه، الذي سجل ركلة جزاء ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1990 ولقبها الثالث في البطولة، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأصبح الظهير الأيسر المهاجم والمتخصص في الكرات الثابتة أسطورة كرة القدم الألمانية عندما منحت ركلة جزاء نفذها بنجاح الفوز 1-صفر على الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا في نهائي كأس العالم في روما، وهي الركلة التي أبكت الأرجنتين وقائدها الأسطوري مارادونا.

ولعب بريمه لكايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان وأندية أخرى، قبل أن يعتزل عام 1998. وخاض 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، وسجل 8 أهداف بينها الهدف الذي يتذكره الجميع.

ويعتبر بريمه من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في العالم، وتميز بقدرته على اللعب بكلتا قدميه بنفس الجودة.