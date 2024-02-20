جنوب إفريقيا تحث العدل الدولية على إعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - دعت جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي، حيث افتتح ممثلو جنوب إفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير الجاري.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس الإثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين: إن "الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم".

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانًا مكتوبًا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".