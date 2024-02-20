نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.. حقيقة الخبر وكيفية الاستعلام عن الرواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب العديد من الأشخاص في معرفة حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة بقيمة 1000 دينار عراقي بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين.

سنلقي نظرة على حقيقة هذا الإعلان لعام 2024.

رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

يتسائل العديد عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد، والذي أعلنت عنه وزارة المالية بهدف دعم الأسر في التغلب على التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذه الزيادة ستكون نسبية وتصل إلى 10%، حيث ستصل رواتب المتقاعدين إلى 1100 دينار بدلًا من 1000 دينار.

بينما ستحصل الفئة التي تتقاضى 2000 دينار على 2200 دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم من خلال القيام بالخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.

2. إدخال اسم المواطن ورقم الهوية.

3. الضغط على زر تسجيل الدخول.

4. ملء جميع التفاصيل المطلوبة.

5. الضغط على أيقونة البحث.

رواتب التقاعد في العراق

تعمل الدولة على تحسين ظروف المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تُعدل وزارة المالية سلم رواتب المتقاعدين لتوفير احتياجاتهم الأساسية. تشمل الزيادة مجموعة من الفئات، وتبلغ الرواتب بعد الزيادة كالتالي:

- 500 ألف دينار للمستفيد الذي يحصل على 400 ألف دينار.

- 500 ألف دينار لمن يتقاضى 350 ألف دينار.

- 725 ألف دينار للمتقاعد الذي يحصل على 600 ألف دينار.

- 950 ألف دينار للفئة التي تستلم 850 ألف دينار عراقي.