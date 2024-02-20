العالم اليوم - تقرير للبنتاغون: الحوثي حافظ على قدراته رغم ضربات الغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 05:30 مساءً - خلص تقرير استخباراتي داخلي في البنتاغون، إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، بالرغم من الضربات الأميركية والبريطانية.

وقال تقييم استخباراتي داخلي في البنتاغون إن الحوثيون "حافظوا على قدراتهم الهجومية رغم الضربات الأميركية والبريطانية".

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في البنتاغون: "حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأميركية المركزة".

وأضاف التقييم، أن "الحوثيين" مازالوا قادرين على عرقلة مسار الشحن التجاري الدولي في هذه المنطقة وخصوصا بعد ظهور أسلحة نوعية لديهم وهي الغواصة - المسيّرة الإيرانية الصنع قبل أيام.

وبحسب التقييم، الذي بقي جزء منه سريا ولم يطّلع عليه الصحافيون، فإن "الحوثيين" واصلوا هجماتهم طوال يومي السبت والأحد الماضيين من دون انقطاع على رغم شن سلاح الجو الأميركي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وإنفاق يملكها التنظيم المدعوم من طهران.