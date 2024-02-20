هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم دولية فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 05:37 مساءً - قال الممثل القانوني لمنظمة هيومن رايتس ووتش كليف بلادوين، إن إسرائيل ترتكب جرائم دولية في غزة، مشيرًا إلى أنها تستخدم التجويع والنزوح القسري كأسلحة في حربها على القطاع.

وأضاف أن هناك انتهاكات كثيرة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في غزة، وما يحدث من إسرائيل تخطى حدود الدفاع عن النفس وأصبح جريمة دولية، ويجب أن يحل العدل.

وذكر أن جنوب إفريقيا تحدثت خلال جلسة الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية، عن جريمة الفصل العنصري، والعديد من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، منها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

أوضح أن بريتوريا تعتبر أن الفصل العنصري جريمة تخترق كل القوانين الدولية، وتتهم إسرائيل بعدم الامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأكمل: “تحدثت دولة جنوب إفريقيا عن معنى جريمة الفصل العنصري، واستعرضت ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صريحة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما شرحت الآثار القانونية لما تقوم به إسرائيل والممارسات التمييزية والوحشية في تلك الأفعال”.

ولفت إلى أن المنظمة والمؤسسات الحقوقية الأخرى تعتمد على الإجماع داخل العدل الدولية، وتشكيل الضغط القانوني على إسرائيل وإحراجها أمام المجتمع الدولي؛ لأنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.