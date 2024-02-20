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استطلاع: 60% من الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت صحيفة "بيلد" استنادا لاستطلاع للرأي أجراه معهد "إينسا" إلى أن معظم الألمان يعارضون امتلاك بلادهم أسلحة نووية.

وأضافت أن 29.5% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه يجب أن تكون لألمانيا ترسانة نووية خاصة بها. كما لم يتمكن 12.8% من المشاركين في الاستطلاع من الإجابة عن هذا السؤال.

وإضافة على ذلك يعارض 52.7% من الألمان نشر الصواريخ النووية لحلفاء ألمانيا مثل الولايات المتحدة في الأراضي الألمانية، في حين أيده 28.2% من الألمان.

يذكر أن ألمانيا لم تملك سابقا أسلحة نووية خاصة بها، في حين تم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة بوهل الجوية غرب ألمانيا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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