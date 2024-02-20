نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال يوم.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أن يعلن الحصيلة الجديدة.

من جانبه أصدر حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه عن قصفه محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصاوخ بركان.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان"، حسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.