العالم اليوم - بوتين يسخر من الجيش الأوكراني.. وينفي نشر "أسلحة" في الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 07:21 مساءً - سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، من "الفرار الفوضوي" للجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعدما انسحبت منها قوات كييف الأسبوع الفائت إثر أشهر من المعارك.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن "هذا الفرار الفوضوي حصل حين أصدرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أمرا بالانسحاب.. كان في الحقيقة هروبا بكل معنى الكلمة".

وأضاف أن "القوات الروسية يجب أن تطور نجاحها في ساحة المعركة في أوكرانيا بعد سقوط أفدييفكا".

وبشأن نشر أسلحة نووية في الفضاء، أكد بوتين أن موسكو "تعارض بشكل قاطع" هذا الأمر، مضيفا "عارضنا دائما بشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء ولا نزال على هذا الموقف".

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الولايات المتحدة أبلغت الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة تتعلق بقدرات نووية روسية ومحاولات لتطوير أسلحة سيجري نشرها في الفضاء.

من جهته، ذكر وزير الدفاع سيرغي شويغو أن الهجوم الروسي مستمر، مشيرا إلى أن القوات تتحرك غربا.

وأضاف شويغو أن القوات الروسية سيطرت على قرية كرينكي في منطقة خيرسون.

وتابع: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقر، الإثنين، بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة، مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

وقال زيلينسكي إن "الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا".