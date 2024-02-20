روسيا: العنف مستمر في قطاع غزة وعدد الشهداء بغزة تجاوز 30 ألفًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 07:28 مساءً - قال المندوب الروسي بمجلس الأمن، إن العنف مستمر في قطاع غزة للشهر الخامس وعدد المدنيين الشهداء تجاوز 30 ألفا.

وأضاف أن مقتل كل هؤلاء المدنيين في غزة يعد تقاعسا مخزيا وصمتا على جرائم القتل الجماعي.

وتابع أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المحتجزين لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل مزيد من الفلسطينيين.

وأكمل: حتى الآن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وواشنطن منعت وقف إطلاق النار 3 مرات.

وأشار إلى أن المقترح العربي متوازن ويراعي ملاحظات الجميع غير أن وفد الولايات المتحدة يصر على عرقلة الأمر.