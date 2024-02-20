نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال جلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: واشنطن مزدوجة المعايير وتدعم قتل الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن العنف مستمر في غزة للشهر الخامس، لافتًا إلى أن حصيلة الشهداء المدنيين تجاوزت الـ 30 ألف شهيد.

وأضاف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، خلال كلمته في الجلسة، اليوم الثلاثاء، :"إن مقتل كل هؤلاء المدنيين في غزة يعد تقاعسًا مخزيًا وصمتًا على جرائم القتل الجماعي".

وأكد أن "واشنطن تمارس ازدواجية المعايير، وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المحتجزين، لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل مزيد من الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وواشنطن منعت وقف إطلاق النار 3 مرات".

ونوه مندوب روسيا لدى مجلس الأمن بأن "المقترح العربي متوازن، ويراعي ملاحظات الجميع، غير أن وفد الولايات المتحدة يصر على عرقلة الأمر".

وانطلقت جلسة لمجلس الأمن الدولي، منذ قليل، للتصويت على مشروع قرار جزائري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.