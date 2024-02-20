نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: لم ندعم قرار مجلس الأمن لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، عن عدم تمكنه من دعم قرار مجلس الأمن الدولى لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.



وأضاف البيت الأبيض: "ما زلنا لا نعتقد أن هذا هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".



وأفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.