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أحمد جودة - القاهرة - الحق الفرصة.. خطوات التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق

تعتبر البطاقة الموحدة في العراق مفتاحًا حيويًا للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قرار تنفيذ البطاقة الوطنية الجديدة في جميع المعاملات الحكومية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ويسعى العديد من المواطنين العراقيين إلى معرفة خطوات التقديم على هذه البطاقة وكيفية حجزها إلكترونيًا، وتأتي هذه البطاقة لتسهل وتسرّع العديد من العمليات الحكومية، ومع اقتراب موعد تطبيق القرار الجديد، يصبح التحديز الإلكتروني لحجز البطاقة واستخراجها أمرًا ضروريًا.

في هذا السياق، سنوفر في مقالنا هذا دليلًا شاملًا عن كيفية حجز البطاقة الوطنية الجديدة إلكترونيًا للمواطنين العراقيين، بما يلبي حاجاتهم ويسهم في تسهيل عملية الحصول على هذه البطاقة الحيوية.

استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة العراق

يمكن للأشخاص الموجودين في كافة المحافظات العراقية القيام بعمل البطاقة الوطنية الموحدة من خلال زيارة واحد من فروع مديرية الأحوال المدنية والجوازات، وهذا بعد ملئ نموذج الحجز الإلكتروني من خلال منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية، وبعد ذلك القيام بحجز موعد لزيارة الفرع وتوفير نموذج الحجز ورقم النموذج والأوراق الثبوتية.

خطوات الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

إليكم مجموعة من الخطوات الخاصة بالحجز الإلكتروني وطريقة التسجيل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لسنة 2024 والتي أوضحت الوزارة الداخلية العراقية:

القيام بالدخول على منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

ومن ثم قم باختبار البطاقة الوطنية.

بعد ذلك قم بالضغط على نموذج حجز البطاقة الوطنية.

انتظار القليل للتحميل النموذج والقيام بفتحها في برنامج للقيام بتعبئتها.

قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة.

وفي الأخير قم بالدخول مرة ثانية للموقع.

ثم قم بالبدء في الضغط على موعد متاح من القائمة الموجودة أمامك بالتواريخ.

ثم إرفاق رقم الجوال لتأكيد الحجز.

النقر على على أيقونة انتهاء.

كيفية حجز البطاقة الموحدة في مسابقة العراق 2024

يمكن حجز بضاعه الوطنيه في العراق الالكترونيه بخطوات التالية:

يمكنك متابعة النموذج ثم قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية للحصول على الكثير من التقارير.

قم بتعبئة كافة المربعات الفارغة في النموذج والتي تحتاج المنصة لملئها بالكامل دون إهمال أي مربع يتطلب منك أي معلومة.

يجب اختيار أحد التواريخ التي تم توفيرها بصورة تلقائية للأشخاص واختيار واحدا منهم لاستلام البطاقة.

كما يجب أن يدخل الشخص رقم الهاتف بشكل صحيح في المربع المخصص.

ومن الجدير بالذكر، إن عملية تقديم النموذج والحجز متوفرة لكل شخص مرة واحدة وهذا كل 10 أيام كي تتوفر الفرصة أمام كافة المواطنين في العراق للحجز.