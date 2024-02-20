اليونيسف: سوء التغذية يهدد حياة أطفال غزة

اليونيسف: سوء التغذية يهدد حياة أطفال غزةأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنّ طفلاً واحداً من بين كل ستة أطفال في شمال غزة يواجه سوء التغذية الحاد.

وقالت المنظمة الأمميّة في تقرير نشرته الليلة الماضية : "الوضع خطير جداً، لا سيما شمال قطاع غزة"، حيث انقطعت المساعدات عنه بشكل شبه كامل منذ أسابيع.

وأضافت: إنّ فحوصات التغذية التي أجريت في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في المنطقة أظهرت أنّ سدس الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد.

وكما بيّنت الفحوصات فإنّ حوالي ثلاثة في المائة من أطفال شمال غزة يعانون من الهزال الشديد، الذي يشكل تهديداً لحياتهم.

وحذرت المنظمة من المضاعفات الطبية، أو الوفاة، التي سيواجهها هؤلاء الأطفال إذا لم يحصلوا على العلاج المناسب وبشكل عاجل.. مبيّنة أن الوضع يزداد سوءاً.

وذكرت أيضاً أنّ فحوصات مماثلة أجريت في رفح، أظهرت أنّ خمسة في المائة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد.

كما شدّدت المنظمة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وضرورة منع هجوم جديد على رفح.

في السياق ذاته، أشارت المنظمة إلى أنّ حوالي 90 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في غزة مصابون بمرض معدٍ واحد على الأقل، وأنّ 70 في المائة من الأطفال أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، بزيادة قدرها 23 ضعفاً مقارنة بعام 2022.

ودعت كلّ من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي عبر التقرير ذاته إلى توفير المساعدات الإنسانية وتأمين وصولها بشكل عاجل ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.