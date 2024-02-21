نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة العالم الإسلامي تأسف لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت رابطة العالم الإسلامي، عن استيائها وأسفها تجاه نقض مشروع القرار الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي بهدف حماية الأرواح والممتلكات للشعب الفلسطيني في القطاع.

وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما جدد العيسى دعوته لإنهاء الكارثة الإنسانية والحرب الهمجية في قطاع غزة والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية وأعرافه وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.

واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.