نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهدي زعيم كوريا الشمالية سيارة روسية الصنع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت علاقة الود بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون منعطفًا جديدًا عندما قدم بوتين للزعيم الكوري الشمالي المحب لسيارات الليموزين سيارة جديدة، وهو ما يمثل على الأرجح انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الثلاثاء، أن بوتين أهدى كيم سيارة روسية الصنع لاستخدامه الشخصي. وأنه تم تسليمها إلى مجموعة من الأشخاص ضمت كيم يو جونغ، الأخت القوية للزعيم، ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول كيفية تسليم السيارة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنها أعربت عن شكرها وأوضحت إن "الهدية بمثابة دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار القادة".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، لوكالة أنباء ريا نوفوستي، إن كيم جونغ أون حصل على أوروس جديد. وأن هذه السيارة هي نتيجة لبرنامج الحكومة الروسية لإنتاج سيارة ليموزين فاخرة كبديل محلي للموديلات الأجنبية مثل مرسيدس.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قائمة بالمواد المحظورة تصديرها إلى كوريا الشمالية لمعاقبتها على برنامجها للأسلحة النووية. وتشمل هذه القائمة اليخوت وسيارات السباق والمركبات الفاخرة. وهو ما جعل وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية تقول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن هذه الهدية تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتأتي هذه الهدية في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كيم جونغ أون بتزويد بوتين بذخائر بقيمة عدة مليارات من الدولارات لمساعدته في هجومه على أوكرانيا.

وكان كيم جونغ أون قد أظهر أنه يحب السفر على الطرق بمركبات باهظة الثمن. وقد شوهد مؤخرًا في سيارة مرسيدس بنز مايباخ GLS 600 SUV، والتي تباع بسعر أساسي يبلغ 174،350 دولارًا.

وهذه في الواقع واحدة من رحلات كيم الأقل تكلفة، مع أسطوله من سيارات الليموزين بما في ذلك سيارة ليموزين مرسيدس مايباخ المدرعة التي يمكن بيعها بأكثر من مليون دولار.

ولدى كيم قسم خاص في قطاره الفاخر لسيارات الليموزين الخاصة به، بما في ذلك مركبة شوهدت وهي تدخل وتخرج من عربة عندما تبادل المصافحة والابتسامات مع بوتين في قمة عقدت في روسيا في سبتمبر.

وشوهد بوتين وهو يركب سيارة أوروس سينات روسية الصنع والتي تحتوي على دروعًا مضادة للرصاص.

وذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية التي تديرها الدولة أن بوتين عرض سيارة ليموزين أوروس على كيم عندما التقيا في سبتمبر، مضيفة أن كيم "اختبر راحتها من خلال الجلوس في مقعد الراكب الخلفي".