روسيا تصنّف إذاعة تديرها أمريكا "منظمة غير مرغوب فيها"‎

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أحمد جودة - القاهرة - أظهر سجل بوزارة العدل الروسية، الثلاثاء، أن موسكو صنفت إذاعة "أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية" التي تديرها الولايات المتحدة "منظمة غير مرغوب فيها"، وفقًا لسجل تحتفظ به وزارة العدل في البلاد.

وبحسب موقع الإذاعة، يعرّض القرار صحفييها وغيرهم من العاملين معها، بالإضافة إلى الجهات المانحة لها أو أولئك الذين تجري مقابلات معهم إلى تهم جنائية

ووصف ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، القرار الروسي بأنه "غير مفاجئ"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعارض نشر الأخبار بحرية وحرية الصحافة داخل روسيا.

وقال في إفادة صحفية: "رأينا روسيا تواصل قمع الحرية الصحافية والشفافية وهذا واضح جدا أنهم لا يريدون أن يحصل شعبهم على معلومات حول ما يقوم به النظام الروسي في الخارج وبحق شعبه".

وحول إدراج السناتور الأمريكي ليندسي غرام على لائحة الإرهاب الروسية، قال ميلر: "رأينا الحكومة الروسية تصنف عددًا كبيرًا من المسؤولين الأمريكيين وتفرض عليهم عقوبات".

وأضاف: "أشك في أن يكون هناك أي انعكاسات لذلك التصنيف لأنني أشك في أن يكون السناتور غرام يعتزم السفر إلى روسيا في القريب العاجل".