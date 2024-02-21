نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سقوط "أفدييفكا".. بوتين يتعهد بمواصلة التقدم في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن القوات الروسية ستواصل التقدم في أوكرانيا للبناء على نجاحها في ساحة المعركة بعد سقوط مدينة أفدييفكا التي قال إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للفرار منها في وضع فوضوي وفق "رويترز".

وسقطت المدينة، التي كان عدد سكانها يصل إلى 32 ألف نسمة، في أيدي القوات الروسية، السبت، في أكبر انتصار لبوتين في ساحة المعركة منذ استيلاء الروس على مدينة باخموت في مايو 2023.

وأظهر تصوير تلفزيوني نشرته وزارة الدفاع الروسية جميع أبنية أفدييفكا تقريبًا وقد بدت عليها آثار الحرب.

وقال بوتين إن أوامر الجيش الأوكراني بالانسحاب من المدينة صدرت بعد شروع الجنود بالفعل في الفرار منها بشكل فوضوي.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرجي شويجو في الكرملين: "فيما يتعلق بالوضع العام في أفدييفكا، فهذا نجاح مطلق، أهنئكم على ذلك ويجب أن نبني عليه".

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني إن أفدييفكا لم تكن لتسقط لو تلقت كييف أسلحة تعطلت بسبب تقاعس الكونجرس الأمريكي عن الموافقة على حزمة مساعدات كبيرة.