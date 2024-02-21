"يزداد اختلالا وعدوانية".. نيكي هايلي تواصل هجومها اللاذع علي ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن المنافسة علي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى اشدها، فقد وجهت نيكي هايلي المنافسة الوحيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقاداتها الأكثر حدّة للملياردير الجمهوري، واصفة إياه بأنه "يزداد اختلالا".

“يزداد اختلالا.. شرا.. وعدائية على مر الأيام!!”

ورأت أن الرئيس السابق "يزداد شرا وعدائية على مر الأيام"، وذلك قبيل انتخابات تمهيدية ستجرى السبت في معقلها في كارولاينا الجنوبية، حيث يتوقّع أن تتكبد هزيمة ساحقة على يده.

كما قالت أمام مناصريها "إنه مشتّت تماما، وكل شيء يتمحور حوله. إنه مهووس بشياطين ماضية لدرجة أنه لا يستطيع التركيز على المستقبل الذي يستحقه الأمريكيون".

يأتي هذا بينما رفضت هايلي المتأخرة عن ترامب في الاستطلاعات، الانسحاب من الانتخابات التمهيدية، وهو ما أثار حفيظة حملة الرئيس الساعية لتوحيد صفوف الجمهوريين في مواجهة قضايا عدة مرفوعة ضده أمام المحاكم.

يذكر أن هايلي كانت تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ولاية ترامب الرئاسية، وتعهّدت بمواصلة الحملة على الرغم من تحذير جمهوريين من أنها بذلك تلحق ضررا بحظوظ الحزب على صعيد إلحاق الهزيمة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر.

هايلي: "لا أخشى انتقام ترامب"، وأضافت "أرفض الاستسلام".

في حين باتت المرشحة الجمهورية متأخرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنّها تشدّد على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.