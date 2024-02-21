نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا تلغي مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر أن كندا ستلغي خططها لتقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية المحتملة لسياسات إسرائيل وممارساتها الإجرامية في المنطقة.

ومع استمرار القضية هذا الأسبوع في ظل الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، قررت كندا التراجع عن الموقف الذي اتخذته منذ يوليو من العام الماضي.

وتشير وزارة الخارجية الكندية إلى أن التقديم الشفهي لم يكن ضروريًا، حيث أن موقف الحكومة لا يزال مناسبًا ولم يتغير.

وفي مذكرة مكتوبة من الصيف الماضي، أشارت كندا إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس الجمعية العامة، أن يساهم في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض.

وتحث كندا المحكمة على عدم إصدار رأي استشاري، خشية أن يعرقل ذلك جهود التوصل إلى حل الدولتين.

وقد طُلب من المحكمة لأول مرة في ديسمبر 2022 تقديم رأي استشاري منفصل عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.