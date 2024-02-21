نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية البرازيل: رد إسرائيل على تصريحات الرئيس لولا غير مقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النزاع الدبلوماسي بين البرازيل وإسرائيل يومه الثالث، حيث استنكر وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، رد إسرائيل على تصريحات الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن غزة، ووصفه بأنه "غير مقبول" و"غير صادق".

وبعد أن قارن الرئيس البرازيلي الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود، ردت إسرائيل بعدم ترحيبها بلولا مالم يتراجع عن تصريحاته.

ورد فييرا على إسرائيل أمس الثلاثاء، معتبرًا تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية "غير مألوفة ومثيرة للاشمئزاز"، ووصفها بأنها "صفحة مخزية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية".