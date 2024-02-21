نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاته عن "الهولوكوست".. إسرائيل تعلن الرئيس البرازيلي "شخصًا غير مرغوب فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الاثنين، أن الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل، وذلك وفقًا لبيان نشره كاتس على منصة تويتر سابقًا.

وأكد كاتس قائلًا: "لن نسامح ولن ننسى. أبلغت الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته". المصطلح اللاتيني "شخص غير مرغوب فيه" يعني أنه "شخص غير مرحب به"، وهو المصطلح الدبلوماسي لشخص يمنع دخوله أو إقامته في دولة معينة.

خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في أديس أبابا يوم الأحد، أشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الوضع في قطاع غزة باعتباره "إبادة جماعية"، معتبرًا أن ما يحدث هناك يشبه الأحداث التي جرت عندما قرر هتلر قتل اليهود.

تم استدعاء السفير البرازيلي إلى نصب ياد فاشيم، متحف الهولوكوست في إسرائيل، للتعبير عن اعتراض إسرائيل على تصريحات لولا دا سيلفا.

وفي رده، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي تصريحات الرئيس البرازيلي بأنها "هجوم خطير معاد للسامية"، مؤكدًا أنها تجدد جراح الذكرى وتلوث ذكرى الضحايا في الهولوكوست، بما في ذلك أفراد عائلة كاتس.