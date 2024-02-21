نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يزور البرازيل وسط أزمتها مع إسرائيل بسب الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء إلى البرازيل في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه المنصب قبل أكثر من ثلاث سنوات، وسط تصاعد الأزمة بين البرازيل وإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

يُذكر أن هناك خلافات واضحة بين الولايات المتحدة والبرازيل على الساحة الدولية، حيث تتبنى البرازيل موقفًا يختلف تمامًا عن موقف واشنطن وحلفائها بشأن الأحداث في أوكرانيا.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في سياق الأزمة المستمرة مع البرازيل نتيجة لتصريحات رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي اتهم فيه إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في حق المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتوجه بلينكن إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن يلتقي بلينكن الرئيس لولا دا سيلفا لبحث القضايا الثنائية والعالمية، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئاسة البرازيل للمجموعة.

يُذكر أن هذه هي أول زيارة لبلينكن إلى البرازيل منذ توليه المنصب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجاءت الزيارة بعد أيام من تصريحات لولا التي أثارت غضب إسرائيل بعد تشبيهه عملياتها العسكرية في غزة بـ "المحرقة اليهودية".

يتوقع أن يبدأ بلينكن زيارته في برازيليا، ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قبل أن يزور الأرجنتين للقاء الرئيس الجديد خافيير ميلي.

وفي سياق الأزمة، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة. وأعربت واشنطن عن رفضها لتصريحات لولا، مؤكدة على عدم اعتقادها بوجود إبادة في غزة.

تأتي هذه الزيارة في ظل توتر العلاقات بين البرازيل وإسرائيل، حيث أعلنت إسرائيل أن لولا دا سيلفا "شخص غير مرغوب فيه"، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".