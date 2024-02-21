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أحمد جودة - القاهرة - ذكر أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، أن 11 دولة، بما في ذلك مصر، ستشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبدأ المرافعة بكولومبيا وتنتهي بالمجر.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مرافعة مصر ستبدأ في تمام الساعة 11:40 إلى الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي.

وستسبق مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، وتليها الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وجامبيا، وأخيرًا جويانا والمجر.

وأشار إلى أن اليوم الأول كان مخصصًا لوفد فلسطيني قدم قضيته لمدة 3 ساعات، ومن المتوقع أن تنتهي المحكمة من استماع الدول المشاركة في الاثنين المقبل.

الوفد المصري يشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية

ووفقًا لبشير، ستشارك الوفد المصري بخمسة أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في القضية.

الولايات المتحدة تستخدم حق “الفيتو”

وفي اجتماعها أمس، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جزائري لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وهذا يعتبر استخدامًا متكررًا لحق النقض من جانب الولايات المتحدة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أعاق المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بناءً على أسباب إنسانية.

بث مباشر.. مرافعة مصر أمام العدل الدولية اليوم