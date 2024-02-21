العالم اليوم - HSBC يحقق أرباحاً قياسية رغم ضربة صينية بـ 3 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:24 مساءً - هوت أسهم بنك HSBC بنحو 6 بالمئة في بورصة لندن، بعد إعلان البنك عن قفزة بنسبة 78 بالمئة في أرباح العام الماضي، مسجلا مكاسب قياسية عالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه جاء دون التوقعات بكثير، بسبب تضرر الأرباح من انخفاض قيمة حصته في بنك صيني.

وكشف، أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية تبلغ 160 مليار دولار، الأربعاء، عن أرباح قبل الضريبة بقيمة 30.3 مليار دولار لعام 2023، مقابل 17.5 مليار دولار في العام السابق.

وكانت النتائج أسوأ من متوسط التوقعات البالغة 34.1 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وقد شاب الأرباح السنوية القياسية المرتفعة انخفاض قيمة حصة البنك في (BoCom) بنك الاتصالات الصيني بمقدار 3 مليارات دولار.

أعلن بنك HSBC الذي يقع مقره الرئيسي في لندن عن توزيع أرباح مرحلية رابعة بقيمة 0.31 دولار للسهم الواحد، مما يؤدي إلى إجمالي 0.61 دولار للسهم لعام 2023.

كما أعلن البنك عن عمليات إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 2 مليار دولار.