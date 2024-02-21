العالم اليوم - غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 29313 منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29313، وذلك منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البيان أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبحسب البيان فقد ارتفع عدد الجرحى إلى 69333 جريحا منذ بدء الحرب.

وأشار البيان إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكانت تقارير صحية من غزة، ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن 52 شخصا قتلوا في قصف القوات الإسرائيلية المتواصل على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس الثلاثاء.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى نزوح حوالي 80 في المئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتواصل القوات الإسرائيلية شن ضرباتها في جميع أنحاء القطاع، وتعهدت بتوسيع هجومها البري إلى مدينة رفح في أقصى الجنوب، ويحتمي بها مئات الآلاف من النازحين.