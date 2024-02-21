العالم اليوم - مقتل سيدة وإصابة طفلة في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:24 مساءً - ذكرت وسائل إعلام رسمية في لبنان أن سيدة قتلت وأصيبت طفلة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مجدل زون جنوبي البلاد، الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الغارة على مجدل زون أسفرت عن إصابة طفلة بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى المستشفى اللبناني الإيطالي، ومعلومات أولية عن مقتل سيدة عثر عليها خلف المنزل المستهدف".

وفي المقابل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف أفيفيم وشوميرا وإيفن مناحم شمالي إسرائيل، مشيرا إلى "تحقيق إصابات مباشرة" في تموضعات للجيش الإسرائيلي.