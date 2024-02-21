المستشارة القانونية للخارجية المصرية: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية ياسمين موسى أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت موسى خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك مبادئ القانون الدولي، مشيرة أن إسرائل تجعل الحياة في قطاغ غزة مستحيلة.

وأكدت أنه لا يوجد أي أفق سياسي حت الآن لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن استقرار الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

وأوضحت أن الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيا على مدار 75 عامًا.