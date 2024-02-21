نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، إن الفلسطينيين يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامَا، متابعة أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وأضافت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي.