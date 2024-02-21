نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تعمدت إحداث تغييرات ديموغرافية بالأراضي الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأضافت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات، وتوجد أدلة تؤكد أن إسرائيل تعمدت إحداث تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية إلى أن: "إسرائيل لا زالت تتحدى قرارات مجلس الأمن.. محاولاتها لإحداث تغيير ديموغرافي في القدس غير قانونية".

وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، متابعة: “الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين”

وأكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، موضحة أنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان.

المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام "العدل الدولية": إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة

وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية: إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة

كما قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة على أن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة

وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية: لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.