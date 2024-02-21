العالم اليوم - انفجار "جديد" في محيط العاصمة السورية دمشق

انتم الان تتابعون خبر انفجار "جديد" في محيط العاصمة السورية دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:18 مساءً - أفاد شهود ووسائل إعلام محلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخي إسرائيلي.

وذكرت مصادرنا أن المضادات الجوية السورية أطلقت صواريخ للتصدي للقصف الذي استهدف دمشق.

ويأتي هذا الانفجار، بعد أن ضربت غارات إسرائيلية أحد أحياء العاصمة السورية، صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وتسبب في أضرار مادية، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي السوري.

ولم يصدر عن إسرائيل أي تأكيد بشأن الضربة حتى اللحظة.

وأعلن التلفزيون السوري أن عدة صواريخ أصابت حي كفر سوسة غربي العاصمة، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد هوية القتيلين.

وقالت إذاعة "شام إف إم" الموالية للحكومة إن الضربة أصابت مبنى بالقرب من مدرسة إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله إن الصواريخ الإسرائيلية أطلقت من اتجاه مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل وأصابت مبنى، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر.

وقال رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن القتيلين كانا داخل شقة. لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول هويتيهما.